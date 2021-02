Guerbet : en repli après les annonces

(Boursier.com) — Guerbet recule de 2,7% ce vendredi à 32,85 euros. Au 31 décembre dernier, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 712,3 ME, en retrait de 12,8% par rapport au 31 décembre 2019, incluant un effet de change défavorable substantiel de 23,1 ME.

Le chiffre d'affaires à taux de change constant (TCC) s'élève à 735,4 ME en repli de 10%.

Guerbet maintient les objectifs donnés à l'occasion de ses résultats semestriels. Le groupe prévoit une marge d'EBITDA pour l'exercice 2020 de l'ordre de 14% du chiffre d'affaires, notamment grâce à un encadrement strict des charges de structure qui devrait avoir un impact favorable sur la rentabilité dès le retour à la normale de l'activité.

Pour 2021, l'évolution de la situation sanitaire demeure incertaine... Sur les prochains mois, le groupe anticipe toujours l'arrivée du générique de Dotarem aux Etats-Unis.

Guerbet estime que l'impact devrait être mesuré avec une évolution des prix de Dotarem comparable à l'Europe où le générique est déjà présent depuis plus de 2 ans. "La reprise irrégulière de l'activité et l'impact sur les prochains mois des premières ventes aux USA du générique du Dotarem (Clariscan) incitent toujours à la prudence" commente Portzamparc qui mettra son scénario à jour suite à son webex de ce jour. De quoi rester en attendant sur un avis à "conserver" sur le dossier...