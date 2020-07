Guerbet : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — La société d'imagerie médicale Guerbet recule de 4% ce vendredi, à 32,40 euros, alors que le groupe a vu son chiffre d'affaires semestriel reculer de 9,2% par rapport au 1er semestre 2019, à 363,7 ME. Comme anticipé, l'activité a été affectée par la crise sanitaire du COVID-19, se traduisant en avril et en mai par des reports de commandes. La forte mobilisation du secteur hospitalier en faveur de la lutte contre l'épidémie s'est traduite par un ralentissement soudain et temporaire des consultations et des examens médicaux usuels. En juin, Guerbet a cependant constaté des signes de reprise encourageants avec un niveau d'activité proche de la normale sur l'ensemble des géographies.

Malgré la poursuite de la propagation de l'épidémie du COVID-19 qui réduit toujours la visibilité à court terme, Guerbet réaffirme sa confiance dans son business model et ses perspectives. Des mesures pour réduire significativement les coûts ont été prises proactivement et seront poursuivies au cours des prochains mois. Cela inclut notamment des décalages de certains projets non critiques et des réductions des frais marketing et commerciaux ainsi que des frais des fonctions supports.

Le groupe prévoit de communiquer des éléments prévisionnels pour 2020 à l'occasion de la publication, le 23 septembre, de ses comptes consolidés du 1er semestre. Portzamparc estime que le reflux de l'activité n'est pas une surprise et "n'a rien d'alarmant" en raison du contexte sanitaire exceptionnel. De quoi rester à "renforcer" sur le dossier en visant un cours de 41 euros.