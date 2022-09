Guerbet : du nouveau dans le cancer du pancréas

(Boursier.com) — Guerbet (GBT) obtient un financement d'un million d'euros de l'Etat via France 2030 à la suite de sa participation à un appel à projets concernant la stratégie d'accélération dans la santé numérique. La présentation des travaux de l'équipe de recherche Intelligence Artificielle (IA) de Guerbet, qui pourrait potentiellement offrir une réponse prometteuse à un besoin médical, a convaincu le jury de soutenir ce projet par un financement public.

Le cancer du pancréas représente 496.000 cas par an, dont 14.500 en France et 56.700 aux USA. Le nombre de patients atteints de cette maladie a doublé au cours des 25 dernières années. Le taux de mortalité des patients est élevé avec une survie allant de 1 à 5 ans en fonction du stade d'avancement de la maladie au moment du diagnostic. Il devrait constituer la 3ème cause de décès par cancer dans l'UE et la 4ème aux USA d'ici 2040.

La chirurgie est le seul traitement potentiellement curatif mais n'est envisageable que dans les stades précoces de la maladie. Or moins de 20% des patients sont candidats, du fait de ces détections souvent trop tardives.

Les stades précoces sont souvent asymptomatiques et la découverte de ce cancer est souvent fortuite et tardive.