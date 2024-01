Guerbet : décès de Michel Guerbet, le fils du fondateur

(Boursier.com) — Le Groupe Guerbet fait part du décès de Michel Guerbet, survenu le 23 janvier à l'âge de 92 ans.

Figure historique du groupe, Michel Guerbet était le fils d'André, qui fonda le laboratoire en 1926, et le petit-fils de Marcel, qui co-développa le Lipiodol en 1901. Lors du décès de son père André en 1964, Nicole Guerbet, soeur de Michel et pharmacienne de formation, avait temporairement pris les rênes de l'entreprise à une époque où cette formation était requise pour diriger un laboratoire. Puis la loi a changé et Michel Guerbet, médecin et chercheur, a pris la relève en 1965.

A cette époque, Guerbet comptait 150 employés et réalisait seulement 33% de son chiffre d'affaires à l'export. Sous l'impulsion de Michel et grâce à sa vision stratégique, Guerbet a développé son réseau industriel et son empreinte internationale, avec la construction d'usines à Aulnay (1968), Lanester (1981) et Rio (1991), la reprise et le développement de Simafex, à partir de 1987, mais aussi la création de filiales en Europe, en Asie ou encore au Brésil.

Vingt-cinq ans plus tard, en 1990, Guerbet ne comptait pas moins de 1.000 employés et affichait un chiffre d'affaires de 700 millions de francs.

Michel Guerbet imprima aussi au sein du Groupe une forte culture R&D, qui aboutit à plusieurs succès et à une série d'innovations majeures dans l'imagerie médicale dont Hexabrix, premier produit ionique de basse osmolalité (1979) et Dotarem, premier produit macrocyclique à base de gadolinium (1989). Il redonna également une seconde jeunesse au Lipiodol, au début des années 1980, en étendant son usage en imagerie interventionnelle.

Après 1998, Michel Guerbet a longtemps gardé un pied dans le Groupe, que ce soit au conseil d'administration, dont il resta Président jusqu'en 2001, ou au travers de sa présence à de nombreux événements célébrant le laboratoire. Les Aulnaysiens se souviennent notamment avec émotion de sa dernière visite à Aulnay pour le cinquantenaire du site, en 2018.

"Le Groupe doit énormément à Michel Guerbet et gardera pour toujours l'empreinte de cet homme aux capacités exceptionnelles mais gardant une attitude pleine de simplicité, s'intéressant de près à la vie de l'entreprise et de ses salariés", commente le management.

La famille Guerbet rappelle par ailleurs son attachement à la stabilité de l'actionnariat du Groupe éponyme, caractérisé par le pacte rassemblant l'ensemble des héritiers et des membres de la famille. Cette dernière s'inscrit pleinement en soutien du Groupe dans ses développements opérationnels et la réalisation de ses objectifs stratégiques à moyen et long terme.