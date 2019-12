Guerbet creuse ses pertes, sur un plancher de 4 ans

Guerbet creuse ses pertes, sur un plancher de 4 ans









Crédit photo © Guerbet

(Boursier.com) — Guerbet chute de plus de 14% à 44,95 euros en fin de séance, au plus bas depuis l'été 2015. Le titre du spécialiste des produits de contraste destinés à l'imagerie médicale est durement secoué après le départ surprise du directeur général de l'entreprise et un avertissement sur les résultats 2020. David Hale, Chief Commercial Officer et membre du Comité Exécutif du groupe depuis février 2018, sera le nouveau directeur général de l'entreprise à compter du 1er janvier 2020. Il succèdera à Yves L'Epine qui occupait ces fonctions depuis fin 2011.

Par ailleurs, si les objectifs 2019 ont été confirmés, la marge d'EBITDA est désormais attendue entre 14 et 15% en 2020, en retrait par rapport aux objectifs intermédiaires du plan GEAR 2023 (supérieure à 16,5%).

Suite à ces annonces, Portzamparc passe de 'renforcer' à 'conserver' en visant 54,5 euros. Oddo BHF dégrade de son côté le dossier à 'réduire' et abaisse sa cible de 48 à 45 euros. Le broker évoque 'un peu trop de facteurs négatifs', et souligne qu'il est peu probable que la visibilité s'améliore avant la présentation des nouveaux objectifs à la mi-2020, d'autant que Guerbet est toujours confronté à la menace des génériques.