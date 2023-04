Guerbet : contrasté ?

(Boursier.com) — Guerbet monte de 0,5% à 16,88 euros ce vendredi, alors que le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a publié un chiffre d'affaires de 179,8 millions d'euros pour le 1er trimestre 2023, en léger repli de 0,7% par rapport à la même période en 2022. A taux de change constant, le chiffre d'affaires recule de 1,3%.

Guerbet estime ce premier trimestre "en ligne" avec ses attentes qui passent par une activité plus forte au second semestre 2023 qu'au premier, compte tenu de la remise à niveau effectuée de l'activité industrielle sur le site de Raleigh (Caroline du Nord) et de la montée en puissance progressive des ventes d'Elucirem.

Pour l'exercice en cours, la croissance du chiffre d'affaires est attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et taux de change constant. Au niveau de la rentabilité, Guerbet anticipe un taux de marge d'EBITDA autour de 11%, avant un retour dès 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).

Portzamparc parle d'une publication "contrastée", avec des objectifs confirmés (CA attendu en hausse de plus de 5%, Ebitda de 11%), un effet de changes positif, mais toujours des doutes autour de Raleigh. De quoi rester à "conserver" en visant un cours de 20 euros.