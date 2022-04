Guerbet : contrasté ?

(Boursier.com) — Guerbet recule de 3,5% à 26 euros après avoir publié son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022. Au 31 mars, celui-ci s'est élevé à 181,1 ME, en hausse de 2,7% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021. Cette croissance de l'activité intègre un effet de change favorable de 3,8 ME. A taux de change constant, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 est en progression de 0,5%... Portzamparc parle d'une "publication contrastée" mais qui ne remet pas en cause son scénario à ce stade (CA +4% pcc avec marge d'EBITDA 14,5%). Verdict : "Recommandation 'Acheter' et objectif de cours à 38,5 euros inchangés"