Guerbet confirme ses objectifs

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires sur 9 mois de Guerbet ressort à 573,9 ME, en hausse de +2,7% à TCC. L'évolution de l'activité intègre un effet de change défavorable de 10,4 ME. Au 3ème trimestre, les ventes ont été encore très dynamiques en Asie (+15,2% à TCC), stables en EMEA (+0,6%), et en moindre baisse sur la zone Amériques (-5,2%). Les ventes au 3ème trimestre s'établissent au final à 195,2 ME, en hausse de +2,3% à TCC, après une progression de +2,8% au premier semestre de l'exercice.

Le groupe se dirige vers une croissance à 2 chiffres de l'activité au 4ème trimestre 2023, grâce à l'essor des ventes d'Elucirem et au dynamisme de l'Imagerie Interventionnelle.

Cette évolution conforte les objectifs financiers de Guerbet

pour l'ensemble de l'exercice en cours et le suivant...

Confirmation des objectifs financiers :

- Chiffre d'affaires 2023 en croissance supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC

- Taux de marge d'EBITDA retraité : autour de 11% en 2023, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)