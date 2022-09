Guerbet : chute du résultat net

(Boursier.com) — Hors effets de change et à périmètre comparable, le chiffre d'affaires semestriel de Guerbet s'élève à 358,3 ME en recul de 1,3%.

Au 30 juin, le résultat opérationnel s'établit à 16,9 ME vs. 34,8 ME.

Il intègre une hausse des amortissements mais également des provisions, liées à des litiges qualité avec des fournisseurs de composants.

Le résultat net du premier semestre ressort à 3,3 ME contre 23,4 ME.

Le groupe a procédé à l'analyse des risques fiscaux de l'ensemble de ses filiales et enregistré dans ses comptes consolidés une dotation complémentaire de ses provisions pour risque au titre d'IFRIC 23 d'un montant de 9,5 ME.

Guerbet estime être en mesure de tenir son objectif ambitieux d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Le groupe réitère également sa prévision de rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice 2022, à savoir un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires au moins identique à celui de 2021, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du

plan opérationnel du Groupe et de la distribution directe en Chine.