Guerbet : chiffre d'affaires annuel contrasté

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a publié un chiffre d'affaires 2022 de 753,3 millions d'euros, en croissance de 2,9% par rapport à l'exercice 2021. Ce chiffre d'affaires intègre un effet de change favorable de principalement lié à l'appréciation du dollar sur la période. A taux de change constant, l'activité ressort en léger repli de -1,1% sur l'année.

En 2022, l'activité sur le site industriel de Raleigh (Amérique du Nord) a subi un ralentissement qui a affecté les ventes au plan mondial, en lien principalement avec les retards de production d'Optiray et de seringues préremplies.

Malgré le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires lié à la baisse temporaire de la production à Raleigh, Guerbet confirme être en capacité d'afficher une marge d'Ebitda comprise entre 13 et 14%, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l'évolution du modèle de ventes en Chine. Par ailleurs, suite aux annonces faites les 3 novembre 2022 et 16 janvier 2023 sur ses nouvelles orientations stratégiques en Intelligence Augmentée et Imagerie Interventionnelle, le Groupe précise qu'il constatera sur l'exercice 2022 des dépréciations d'actifs significatives se rapportant à Accurate Medical Therapeutics et aux logiciels développés avec IBM Watson.

En 2023, les cadences de production sur le site de Raleigh devraient avoir opéré un complet retour à la normale dès le premier trimestre, permettant une remise à niveau de l'activité commerciale au deuxième trimestre. Guerbet sera dès lors en capacité de profiter pleinement de l'évolution favorable du marché des produits de contraste tant en termes de volumes que de prix. Le Groupe entend y renforcer ses positions dans l'Imagerie Diagnostique, avec le lancement commercial d'Elucirem aux États-Unis et en Europe en fin d'année, ainsi que dans l'Imagerie Interventionnelle, où la dynamique très positive sur le Lipiodol devrait se poursuivre.

Ainsi, en dépit de la persistance de tensions inflationnistes qui affectent ses coûts d'approvisionnement (en iode principalement), Guerbet affiche sa confiance pour 2023, exercice pour lequel est visée une croissance supérieure à 5% du chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constant.