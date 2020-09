Guerbet : chahuté après les comptes

Crédit photo © Guerbet

(Boursier.com) — Guerbet trébuche de 8% à 24,4 euros au lendemain de son point intermédiaire. Malgré une activité en retrait, le groupe est pourtant parvenu à faire progresser son résultat opérationnel, à 25,4 ME sur le semestre, contre 22,3 ME un an plus tôt. L'EBITDA s'élève à 53,3 ME contre 61,6 ME au 1er semestre 2019. " Il représente toutefois 14,7% du chiffre d'affaires de la période, ce qui constitue une performance satisfaisante pour le Groupe compte tenu de la baisse importante d'activité".

Compte tenu de l'impact du générique, et dans le cadre d'une crise sanitaire stabilisée avec un fonctionnement normal du système hospitalier, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires sur le second semestre globalement comparable à celui du 1er semestre, en baisse d'environ 12 % vs 2019 à taux de change constant. Sur cette base, le Groupe prévoit un EBITDA pour l'exercice 2020 autour de 14% du chiffre d'affaires. Enfin, le Groupe précise être en mesure de baisser durablement le niveau des charges de structure, avec un impact attendu qui sera très favorable sur la rentabilité dès le retour à la normale de l'activité.

A la suite de ces annonces, Portzamparc a dégradé la valeur à 'conserver' avec une cible de 31 euros.