Guerbet : bonne nouvelle pour Elucirem en Europe

(Boursier.com) — Guerbet a relayé un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'UE pour Elucirem (Gadopiclénol) dans son indication chez les adultes et enfants de 2 ans et plus pour l'imagerie par résonance magnétique avec rehaussement de contraste.

Guerbet estime que s'il est approuvé par la Commission Européenne, Elucirem représentera une innovation importante dans les produits de contraste IRM, répondant ainsi aux préoccupations des patients et des radiologues en Europe.

Un examen IRM avec Elucirem requiert en effet la moitié de la dose de gadolinium par rapport aux produits de contraste non spécifiques existants.

Approuvé par la FDA depuis septembre 2022, Elucirem est produit en France et aux États-Unis.