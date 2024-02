Guerbet bondit de près de 8% après les annonces

(Boursier.com) — Guerbet grimpe de 7,9% à 25,30 euros ce vendredi, alors que le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a publié un chiffre d'affaires 2023 de 785,7 millions d'euros, en progression de 4,3% par rapport à 2022. L'activité à taux de change constant s'établit en hausse de 6,4% sur l'année. Parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés cette performance a été alimentée à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs.

Sur le seul quatrième trimestre 2023, la croissance à à taux de change constant ressort à +17,9%, conformément à l'objectif annoncé d'une hausse à deux chiffres s'appuyant à la fois sur un très fort rebond aux États-Unis et sur des ventes dynamiques en Imagerie Interventionnelle.

Guerbet a annoncé que son taux de marge d'EBITDA retraité serait supérieur à l'objectif de 11%. Cet objectif est en effet largement conforté par l'évolution favorable du mix produit ainsi que par la maîtrise des coûts observées au quatrième trimestre 2023.

Pour 2024, le Groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 8% à périmètre et taux de change constants et confirme son objectif d'un taux de marge d'EBITDA retraité à un niveau supérieur à celui de 2021 (14,4%).

Portzamparc parle d'une "excellente publication" : "2024 sera une année de recovery avec la montée en puissance des ventes d'Elucirem et le net rebond des marges anticipé". De quoi ajuster le cours cible de 28 à 28,5 euros en restant à l'achat sur le dossier.