Guerbet : autorisation en Afrique du Sud

(Boursier.com) — La SAHPRA, administration sud-africaine des produits médicaux, a approuvé Lipiodol Ultra-Fluide pour une utilisation dans la chimio-embolisation trans-artérielle (cTACE) du carcinome hépatocellulaire (CHC) au stade intermédiaire chez les patients adultes, une nouvelle indication pour Lipiodol(R) Ultra-Fluide en Afrique du Sud.

Le CHC est le cancer primaire du foie le plus fréquent et la troisième cause de décès par cancer dans le monde.