Guerbet : abaissement de la guidance 2022

(Boursier.com) — Guerbet publie son chiffre d'affaires à 9 mois. Au 30 septembre 2022, les ventes du Groupe s'élèvent à 569,2 ME, en hausse de +5,2% par rapport à la même période en 2021.

A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires à 9 mois est en hausse de +0,8%.

Guerbet constate depuis le début de l'été une amélioration significative des cadences de production sur son site de Raleigh, les mesures déployées ayant permis une forte baisse du turnover et une reprise des recrutements. Cette amélioration est toutefois moins rapide que prévu.

D'autre part, Guerbet se met en ordre de marche en vue du lancement commercial d'EluciremTM. Ayant obtenu le 21 septembre dernier l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la FDA, le nouveau produit de contraste a depuis reçu un bon accueil de la communauté scientifique et suscité un fort intérêt de la part des donneurs d'ordre. Afin de favoriser un décollage commercial rapide, une adaptation des chaînes de production sur ce même site de Raleigh, est en cours, pour la priorisation de la production d'EluciremTM.

Dans ce contexte, le groupe précise que la croissance du chiffre d'affaires 2022 sera inférieure à 2% à périmètre comparable et taux de change constant, contre une fourchette annoncée précédemment de 2 à 4%. En termes de rentabilité, Guerbet précise également viser désormais un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires entre 13 et 14%, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l'évolution du modèle de ventes en Chine contre 14,4% précédemment annoncé correspondant au taux réalisé sur l'exercice 2021.