GTT : vive amélioration des comptes et très forte visibilité

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de GTT sur l'exercice 2023 s'élève à 427,7 millions d'euros, en hausse de +39,2% par rapport à 2022, bénéficiant de l'augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction, de la croissance d'Elogen et de l'activité services.

En 2023, le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 234,5 ME, en hausse de +45,6% par rapport à 2022. La marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires ressort à 54,8% en 2023, en progression par rapport à l'exercice 2022.

Le résultat opérationnel est de 223,5 ME sur l'exercice 2023, soit un taux de marge sur chiffre d'affaires de 52,3%.

Le résultat net atteint 201,4 ME sur l'exercice 2023, en hausse de 57% par rapport à l'année précédente.

Cotation...

Dividende

Le Conseil d'administration de GTT, réuni le 26 février, a décidé, après avoir arrêté les comptes, de proposer la distribution d'un dividende de 4,36 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 40,6% par rapport à celui de 2022. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 12 juin.

Un acompte sur dividende d'un montant de 1,85 euro par action ayant déjà été versé le 14 décembre 2023, le paiement en numéraire du solde du dividende, d'un montant de 2,51 euros par action, interviendra le 20 juin 2024. Le détachement du solde du dividende se fera le 18 juin.

Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Il est précisé qu'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2024 devrait être versé en décembre 2024.

Recherche d'un nouveau directeur général

Dans le cadre de la dissociation des fonctions, le Conseil d'administration a travaillé activement au cours des derniers mois à l'identification d'un nouveau directeur général. Le processus est en cours.

Perspectives

A fin décembre 2023, le groupe dispose d'une très forte visibilité sur son chiffre d'affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d'affaires futur cumulé qui s'établit au niveau record de 1,815 milliard d'euros sur la période 2024-2029 (516 ME en 2024, 628 ME en 2025, 464 ME en 2026 et 206 ME de 2027 à 2029).

En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT annonce ses objectifs pour l'exercice 2024, soit :

- un chiffre d'affaires consolidé 2024 compris dans une fourchette de 600 à 640 ME,

- un Ebitda consolidé 2024 compris dans une fourchette de 345 à 385 ME,

- un objectif de distribution, au titre de l'exercice 2024, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.