GTT : une "visibilité inégalée"

(Boursier.com) — GTT monte de 0,9% à 80,30 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé avoir reçu fin décembre 2021, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries, pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design des cuves d'un méthanier de 174.000 m3. Les cuves de ce méthanier intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT. La livraison du navire est prévue au cours du troisième trimestre 2024...

"GTT a fini l'année avec 66 commandes de méthaniers, ce qui constitue un nouveau record" souligne Portzamparc pour qui le carnet de commandes devrait dépasser les 760 ME fin 2021 (auxquels s'ajoutent environ 20 ME de GNL carburant), offrant une "visibilité inégalée" ... "Le consensus nous parait trop prudent pour 2022 (CA 306 ME et EBITDA 171 ME vs PZP respectivement 318 ME et 177 ME), mais surtout 2023 (CA 343 ME et EBITDA 199 ME vs PZP respectivement 405 ME et 243 ME)" conclut l'analyste qui vise un cours de 88 euros en restant à l'achat.