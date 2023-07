GTT : une commande du chantier naval chinois Yangzijiang pour équiper 10 porte-conteneurs

(Boursier.com) — GTT a reçu, en juillet 2023, une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Yangzijiang pour concevoir les réservoirs cryogéniques de 10 porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au Gaz Naturel Liquéfié (GNL).

Ces 10 navires, capables de transporter 24.000 conteneurs chacun, seront dotés d'un réservoir de GNL utilisé comme carburant d'une capacité de 18.600 m3. Les réservoirs intègreront le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT, qui garantit un taux d'évaporation (BOR) faible.

La livraison de ces porte-conteneurs est prévue entre le 2e trimestre 2026 et le 1er trimestre 2028.

En complément des services d'ingénierie et de l'assistance technique sur le chantier naval, GTT accompagnera l'opérateur à chaque étape des opérations de propulsion au GNL (mise en service du réservoir, premières opérations de soutage, autres opérations et maintenance des navires), et assurera la formation des équipages, à l'aide de son simulateur de formation G-Sim. GTT proposera également son service d'intervention d'urgence HEARS, comprenant une assistance technique complète. De plus, GTT équipera ces 10 navires des solutions Ascenz Marorka, qui permettront de suivre et optimiser la performance opérationnelle des navires, et de réduire leur consommation d'énergie et leur empreinte environnementale.