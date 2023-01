GTT : un impact potentiel limité ?

(Boursier.com) — Comme annoncé, GTT a fait appel le 22 décembre 2022 de la décision de la High Court de Séoul, rendue le 1er décembre 2022. Cet appel était assorti d'une demande d'effet suspensif... Formulé par GTT, il concerne l'obligation pour le groupe de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals en font la demande.

Le 17 janvier dernier, la Supreme Court de Corée a décidé de suspendre la mise en oeuvre de la décision de la High Court de Séoul. Par conséquent, les chantiers navals ne peuvent requérir de GTT la dissociation de la licence de technologie des services d'assistance technique jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Supreme Court de Corée. La société tiendra le marché informé de tout développement significatif sur ce sujet...

En bourse, le titre monte de plus de 3,5% à 102 euros ce lundi, alors que, comme prévu, cette suspension va prolonger la situation actuelle. "Nous considérons l'impact potentiel comme très limité : la partie technique/assistance n'est pas la plus importante des contrats. Elle est actuellement incluse dans la licence (contrat TALA : Technical Assistance and License Agreement) mais pourrait être facturée indépendamment en jours/homme" commente Portzamparc. Selon le courtier, "c'est moins de 10% du montant d'un contrat qui est concerné et le client final (armateur) devrait conserver GTT pour l'assistance technique et ne pas prendre de risque au niveau sécurité pour un gain financier minime". De quoi viser un cours de 129 euros en restant à l'achat sur le dossier...