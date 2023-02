GTT : un compte rond !

(Boursier.com) — Elogen , une société du groupe GTT, a annoncé la signature d'un contrat avec CrossWind, joint-venture entre Shell et Eneco qui développe le projet éolien offshore Hollandse Kust Noord (HKN), pour la conception et la fabrication d'un électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) d'une puissance de 2,5 MW. Le projet débutera par une phase initiale d'ingénierie, suivie de la fabrication et de l'intégration. L'électrolyseur PEM d'Elogen sera installé en mer en 2025, au large des Pays-Bas, et convertira l'électricité produite sur place en hydrogène vert, offrant ainsi au projet plus de flexibilité pour s'adapter aux variations de puissance.

Le projet éolien offshore HKN met fortement l'accent sur l'innovation, avec l'objectif de pouvoir stocker de l'énergie pendant les périodes de forte production d'électricité à partir de sources renouvelables et de la restituer pendant les périodes de faible production. Parmi les cinq innovations clés identifiées par CrossWind pour répondre au défi de l'intermittence inhérente aux énergies renouvelables, une unité de production d'hydrogène sera installée sur site pour produire et stocker de l'hydrogène, et le reconvertir en électricité en cas de besoin.

CrossWind étudie l'opportunité d'intégrer efficacement ces innovations dans le parc éolien et conduit des recherches supplémentaires pour déterminer comment utiliser le réseau de façon optimisée, plus équilibrée, plus stable et plus efficace. L'objectif de CrossWind, en collaboration avec ses partenaires, dont Elogen, est de contribuer à construire des parcs éoliens intelligents, capables de faire correspondre l'offre d'électricité renouvelable à la demande et de favoriser la transition vers un avenir à faible émission de carbone.

"Elogen enchaîne les contrats, nous estimons celui-ci à plus de 2 ME", commente Portzamparc qui souligne que "la montée en puissance depuis le rachat en octobre 2020 se confirme... Elogen ambitionne de commercialiser plus de 400MW par an d'électrolyse d'ici la fin de la décennie. Une gigafactory doit être opérationnelle en 2025 pour atteindre une capacité de 1 GW à horizon 2030 et bénéficiera d'une subvention maximale de 86 ME" poursuit l'analyste qui vise un cours de 129 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre évolue juste au-dessus de la barre des 100 euros en bourse ce mercredi, en hausse de 1%.