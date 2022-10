GTT : un analyste vise plus haut

(Boursier.com) — GTT reste stable sur les 112 euros, alors que le groupe a reçu au 3e trimestre une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de 4 nouveaux méthaniers, dont 2 pour le compte d'un armateur asiatique et 2 pour le compte d'un armateur américain.

GTT réalisera le design des cuves de ces méthaniers, qui offriront, chacun, une capacité de cargaison de 174.000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le 1er et le 3e trimestres 2025.

"Une commande de plus de 20 ME selon nous, qui nous conduira à relever une nouvelle fois nos attentes après le T3 (prévu le 27/10)" commente Portzamparc qui vise un cours de 129,70 euros en restant à "conserver" sur le dossier.