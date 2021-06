GTT : un analyste conforté

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT campe sur les 73 euros ce jeudi, après avoir reçu une commande de la part de son partenaire, le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves des méthaniers qui offriront chacune une capacité de 200.000 m3 et intégreront le système de confinement cryogénique à membranes Mark III Flex+ de GTT. La livraison des navires s'échelonnera entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024... "Une belle commande de plus de 35 ME selon nous, qui confirme la bonne dynamique commerciale" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 87,30 euros.