GTT : sous pression

(Boursier.com) — GTT recule de près de 4% ce lundi à 110 euros. Le groupe a déclaré que par une décision en date du 1er décembre 2022, la High Court de Séoul avait partiellement fait droit à son appel contre l'ordonnance rectificative (corrective order) de la Korea Fair Trade Commission en annulant l'amende administrative de 9,5 millions d'euros payée par GTT début 2021... Dans la même décision, la High Court de Séoul a confirmé l'obligation de GTT de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent.

GTT a aussitôt annoncé étudier actuellement en détail cette décision afin de définir les actions les plus appropriées à mettre en oeuvre pour faire valoir ses droits et considère que son expertise unique est la clé d'un développement sûr du transport maritime de GNL, lui permettant de fournir des technologies toujours plus innovantes, sûres et performantes, pour le bénéfice de l'ensemble de l'industrie.

"Il est possible de faire appel auprès de la Cour Suprême" souligne Portzamparc qui remarque que la partie technique/assistance n'est pas la plus importante des contrats : "Elle est actuellement incluse dans la licence (contrat TALA Technical Assistance and License Agreement), mais pourrait être facturée indépendamment en jours/homme. GTT considère que son offre globale est la plus efficace pour assurer la performance et la sécurité de sa technologie" conclut l'analyste qui reste à "conserver" en visant un cours de 131 euros.