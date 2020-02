GTT : sous pression

GTT : sous pression









Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT aligne une cinquième séance consécutive dans le rouge ce vendredi avec un titre qui cède 2,6% à 93,4 euros. La pression vendeuse du jour est à relier à une note de MainFirst qui a dégradé la valeur à 'conserver' en visant toujours 96 euros. Le marché est partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg, quatre analystes sont à l''achat', quatre à 'conserver' et un à 'vendre'.

L'objectif moyen à douze mois est fixé à 100,49 euros. Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques dévoilera ses résultats 2019 jeudi prochain après la clôture.

GTT a par ailleurs annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société islandais Marorka (2,3 ME de CA 2018, rentable). Cette société, créée en 1992, conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d'optimisation de la performance énergétique des navires, permettant de réduire leur empreinte environnementale. Plus de 600 navires sont aujourd'hui équipés d'un système Marorka. Le groupe n'a pas communiqué le montant de l'opération, mais la taille reste a priori modeste...

Les anciens actionnaires, également dirigeants, et qui avaient piloté un MBO mi-2018, resteront à la tête de Marorka.

"Marorka sera complémentaire avec Ascenz, racheté fin 2017, et confirme la volonté de GTT de se renforcer sur le segment du Smart Shipping. En complément du GNL carburant, ce segment contribuera à la réduction des émissions polluantes des navires" commente Portzamparc qui vise un cours de 95,60 euros en restant acheteur sur GTT.