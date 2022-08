GTT signe un contrat pour ses solutions de 'smart shipping' avec l'armateur Antartica21

(Boursier.com) — GTT , par l'intermédiaire de sa filiale Marorka, annonce la signature d'un contrat avec Antarctica21, le premier opérateur mondial d'expéditions aériennes et maritimes en Antarctique, pour équiper son navire d'expédition moderne Magellan Explorer avec les solutions de smart shipping GTT Digital.

Ce contrat prévoit le déploiement de capteurs, de systèmes de collecte automatique de données et de logiciels intelligents pour gérer et optimiser les performances énergétiques et environnementales du navire. Grâce à la plateforme GTT Digital, le navire d'Antartica21 sera doté d'une technologie de pointe visant à surveiller l'indice d'intensité carbone (IIC) dans le but de réduire les émissions du navire et de se conformer à la réglementation EEXI1.

L'étendue de ce contrat met en évidence la demande croissante pour les solutions clés en main de GTT Digital et souligne leur attrait croissant sur le segment très exigeant de la croisière, constamment à la recherche de l'excellence.

M. Anouar Kiassi, Vice-Président Digital et des Systèmes d'information de GTT, a déclaré : "Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Antarctica21 pour les accompagner dans leur démarche de digitalisation et de décarbonation. A l'heure où des étapes majeures sont franchies en matière de contrôle et de réduction des émissions, nous sommes fiers de travailler main dans la main avec un armateur engagé dans l'excellence opérationnelle et environnementale."