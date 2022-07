GTT : sans surprise ?

(Boursier.com) — GTT recule de près de 5% ce vendredi à 127 euros, alors que l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés a annoncé ses résultats pour le premier semestre 2022. Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 144,2 ME et l'EBITDA à 79,7 ME. L'Activité principale passe par 88 commandes de méthaniers (vs 68 sur l'année 2021). GNL carburant représente 38 commandes de porte-conteneurs (vs 27 sur l'année 2021). L'acompte sur dividende est de 1,55 euro par action.

"Au final une publication sans surprise, que ce soit sur les guidances 2022 (nous étions déjà en bas de guidance) que sur la confiance dans les perspectives à long terme" commente Portzamparc dont les scénarii sont peu modifiés à ce stade, tout comme le TP de 129 euros !