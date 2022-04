GTT : sans réaction

(Boursier.com) — GTT campe proche des 105 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Jiangnan, pour la conception des systèmes de confinement de deux nouveaux méthaniers, de grande capacité. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design et les prestations d'ingénierie associées des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 175.000 m3. Les cuves intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. La livraison des navires est prévue au cours du premier et deuxième trimestre 2025.

"Une commande d'environ 15 ME selon nous" commente Portzamparc, "ce qui porte à 23 le nombre de commandes en 2022, sur les 40 que nous attendons"..."Le rythme devrait rester soutenu à court terme (2-3 ans). Le contexte actuel plaide pour une plus grande indépendance énergétique et davantage de diversification des approvisionnements en Europe, ce qui devrait sur le long terme soutenir les projets de liquéfaction et la croissance de la flotte de méthaniers. L'exposition au projet Arctic LNG 2 (plus de 150 ME) sera à surveiller dans les prochaines semaines" explique l'analyste qui conserve le dossier.