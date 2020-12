GTT : sans réaction

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT revient sur les 84 euros ce mercredi, en léger retrait de 0,2%, sans réaction après avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering portant sur la conception des cuves de six méthaniers brise-glace de type ARC71. Trois d'entre eux seront construits pour le compte de l'armateur japonais Mitsui OSK Lines Ltd. et les trois autres pour le compte de l'armateur russe Sovcomflot. Chacun des navires offrira une capacité de 172.500 m3.

GTT réalisera la conception des cuves qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 GW. Ces navires seront livrés tout au long de l'année 2023 et opéreront dans le cadre du projet Arctic LNG 2 du producteur de GNL russe Novatek...

"GTT avait déjà reçu plusieurs commandes pour des méthaniers brise-glace pour le projet Yamal en 2014 et 2015. Cette commande, que nous estimons à environ 45 ME, fait partie de 75-80 unités régulièrement évoquées par le management dans les commandes à venir en lien avec les unités de liquéfaction en cours de construction" commente Portzamparc qui vise un cours de 96,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.