GTT reste confiant malgré le coronavirus

GTT reste confiant malgré le coronavirus









Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT publie ses résultats annuels 2019, "supérieurs aux attentes", ainsi que des prises de commandes record. Pour l'année 2019, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 288,2 millions d'euros, en croissance de 17,2%. Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 174,3 millions d'euros, en hausse de 3,3% par rapport à 2018. Hors éléments non récurrents de 2018, la croissance de l'EBITDA s'élève à 13,6%. Cette évolution s'explique principalement par la progression de 25,5% des achats consommés, des charges externes et des charges de personnel, en lien avec la hausse des commandes (activité principale et GNL carburant) et l'intensification des projets de recherche et développement.

Le résultat net atteint 143,4 millions d'euros sur l'exercice 2019, en légère hausse de 0,4% par rapport à l'année précédente. La faible variation du résultat net s'explique également par les éléments non récurrents de 2018. Hors éléments non récurrents de 2018, la croissance du résultat net 2019 s'élève à 12,6%.

Au 31 décembre 2019, la société disposait d'une situation de trésorerie nette positive de 169 millions d'euros. Dans un contexte d'accroissement de l'activité, cette stabilisation s'explique principalement par l'augmentation des dividendes payés et, dans une moindre mesure, par l'évolution du besoin en fond de roulement.

Le conseil d'administration du 27 février 2020, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 3,25 euros par action au titre de l'exercice 2019. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 2 juin 2020. Un acompte sur dividende d'un montant de 1,50 euro par action ayant déjà été versé le 27 septembre 2019 (selon la décision du Conseil d'administration du 25 juillet 2019), le paiement en numéraire du solde du dividende, d'un montant de 1,75 euro par action, interviendra le 10 juin 2020 (détachement du solde du dividende le 8 juin 2020). Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 84% du résultat net consolidé.

Par ailleurs, conformément aux indications données par la société lors de son introduction en bourse, un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020 devrait être versé en novembre 2020.

Le groupe dispose d'une visibilité sur son chiffre d'affaires redevances à horizon 2023 grâce à son carnet de commandes à fin 2019. En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, celui-ci correspond à un chiffre d'affaires de 708 millions d'euros sur la période 2020 - 2023 (375 millions d'euros en 2020, 232 millions d'euros en 2021 et 79 millions d'euros en 2022 et 22 millions en 2023).

GTT affiche un objectif de chiffre d'affaires consolidé 2020 dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros. Le groupe vise un objectif d'EBITDA consolidé 2020 dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros et a pour objectif de distribuer, au titre des exercices 2020 et 2021, un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

GTT réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en Asie et notamment en Corée du Sud (85% en 2019) et en Chine (10%). Pour GTT, le risque principal de l'épidémie de coronavirus consiste en d'éventuels retards dans le calendrier de construction des navires, pouvant conduire à un décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre. A la date du présent communiqué, GTT n'a pas constaté de retard dans le calendrier de construction des navires.

Les risques liés à l'impact de l'épidémie sur l'économie mondiale, et plus particulièrement sur la demande en GNL, restent à ce jour difficiles à apprécier. Le groupe rappelle cependant que le marché du GNL est principalement fondé sur des financements et des perspectives de long terme.

Par ailleurs, sur les 456 salariés du groupe, 60 sont détachés sur les chantiers navals (Corée du Sud et Chine) et 39 salariés sont présents dans les filiales du Groupe en Asie (1 en Chine, 38 à Singapour). "GTT attache une importance particulière à leur santé et à celle de leurs familles. Le Groupe a mis en place des préconisations, mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution de la situation, en lien avec le ministère des affaires étrangères. Des mesures ont été également mises en place pour les salariés du siège", commente le groupe, qui tiendra le marché informé en cas d'impact significatif de l'épidémie sur ses activités et ses résultats.

Le conseil d'administration du 27 février 2020 a coopté, sur proposition d'Engie, Monsieur Pierre Guiollot en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Judith Hartmann, démissionnaire. Madame Françoise Leroy, administratrice indépendante, dont le mandat arrivait à expiration à la prochaine assemblée générale des actionnaires, a démissionné. La société proposera la nomination d'une nouvelle administratrice indépendante, laquelle sera soumise à l'approbation, ou le cas échéant, la ratification, de la prochaine assemblée générale des actionnaires.