GTT : réponse attendue !

(Boursier.com) — GTT revient sur les 92 euros ce mardi, en recul de 1,3%, après avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison de 174.000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

La livraison de ces deux navires est prévue entre le 2e et le 3e trimestres 2026.

Cette commande porte à 21 le nombre de méthaniers commandés en 2023, soit un montant de 150 ME. C'est jeudi soir que doit être publié le CA trimestriel du groupe qui devrait grimper de 32%... Pour 2023, le groupe table sur une fourchette de chiffres d'affaire allant de 385 à 430 ME. Portzamparc vise quant à lui 396 ME (+28%) sur l'exercice.