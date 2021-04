GTT reçoit une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'armateur chinois ShenZhen Gas Corporation Ltd.

GTT réalisera le design des cuves de ce navire qui offrira une capacité totale de cargaison de 79.960 m3 et intégrera le système de confinement à membranes NO96 L03+, développé par GTT.

La livraison du navire interviendra en janvier 2023.