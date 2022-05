GTT reçoit une approbation de principe de Bureau Veritas pour 'Shear-Water'

(Boursier.com) — Suite au communiqué presse du 8 juillet 2021, portant sur l'approbation de principe (AiP1) par China Classification Society et DNV, GTT reçoit une nouvelle approbation de principe de Bureau Veritas (BV) pour "Shear-Water", un nouveau concept de soute sans eau de ballast destiné aux navires de soutage et de ravitaillement au Gaz Naturel Liquéfié (GNL).

La majorité des navires marchands à travers le monde utilisent de l'eau de ballast lorsque les soutes sont vides ou partiellement chargées, afin de maintenir des conditions de navigabilité. Par conséquent, une quantité considérable d'eau de ballast est transportée chaque jour par les navires. Même lorsque les eaux de ballast sont traitées, il subsiste un risque de transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes d'une région à l'autre. La solution développée par GTT permet d'éliminer totalement ce risque. Par ailleurs, retirer l'installation de traitement des eaux de ballast permet de réduire la consommation d'énergie du navire et son empreinte en CO2.

La conception du design "Shear-Water" de GTT est actuellement basée sur la taille et la capacité de 18.700 m3 tenant dans deux réservoirs à membranes. La conception comporte une nouvelle forme de coque, en "V", qui diffère des formes traditionnelles carrées standards utilisées pour les méthaniers.

Une campagne d'essais exhaustive a été effectuée lors de la réalisation des tests de réservoir à Hambourg portant notamment sur la vitesse et la puissance, la manoeuvrabilité et la maintenance de la mer. Une campagne de tests de sloshing (ballotement de la cargaison) a par ailleurs été réalisée par GTT pour assurer la faisabilité technique du projet : les résultats excellents obtenus valident le concept.

GTT et Bureau Veritas jouent un rôle actif au niveau mondial pour soutenir une navigation plus sûre et plus propre. Depuis de nombreuses années, les deux sociétés sont impliquées dans des développements importants, notamment des conceptions très innovantes de navires de soutage et de ravitaillement en GNL et des systèmes dédiés pour ce segment de marché spécialisé et en pleine croissance.