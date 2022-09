GTT reçoit une AiP de Lloyd's Register pour Power

(Boursier.com) — GTT a obtenu une approbation de principe AiP (Approval in Principle) de Lloyd's Register, société de classification maritime, pour sa nouvelle solution digitale, "Power" (Prediction of Operational Windows to Enable Regas operations). Cette AiP confirme que Power facilite la prise de décision et améliore la sécurité, la précision et la flexibilité des opérations offshore de GNL, en tenant compte des spécificités des navires concernés.

Power a été conçue pour optimiser les opérations de regazéification des terminaux flottants de GNL et des unités de transbordement de GNL entre ces derniers et des méthaniers dans des zones soumises à des conditions de mer difficiles. Lors d'opérations en conditions offshore, il est essentiel que les opérateurs planifient correctement les opérations de transbordement de navire à navire entre les méthaniers et les unités flottantes. Conçu pour présenter les informations dans un format facile à interpréter pour les opérateurs de méthaniers, Power est un outil automatisé d'analyse des risques, basé sur les données de cap, l'analyse du sloshing2 et une prévision météorologique à trois jours. Il permet une meilleure anticipation des risques et une augmentation significative des opérations de navire à navire des unités offshore exposées à des conditions de mer agitée. Ainsi, il a été démontré que, sur certains sites offshore, la solution Power pouvait accroître les fenêtres opérationnelles jusqu'à 98% du temps sur site, contre 39% actuellement.