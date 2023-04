GTT : réagit bien

(Boursier.com) — GTT monte de 1,8% à 94 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre s'est élevé à 79,9 ME, en hausse de 17,2% par rapport au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 73,5 ME, en augmentation de 19% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.

Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 66,2 ME, en hausse de 23%. A noter que le nombre de méthaniers en construction va significativement augmenter à compter du deuxième trimestre 2023, générant ainsi des revenus supplémentaires, notamment au second semestre. Portzamparc parle d'un T1 "peu significatif" et préfère se concentrer sur la dynamique commerciale excellente et le potentiel du marché. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 129 euros sur le dossier.