GTT : rassuré ?

GTT : rassuré ?









Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT se distingue de nouveau en matinée ce lundi, à la faveur d'un gain de 1% sur les 83 euros en bourse de Paris. Le spécialiste de l'ingénierie navale a dévoilé un chiffre d'affaires sur 9 mois de 305,6 ME, en progression de 53,1%, bénéficiant pleinement du flux de commandes des deux dernières années. Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, le groupe a confirmé ses objectifs 2020, à savoir un chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 ME et un EBITDA consolidé de 235 à 255 ME.

Par ailleurs, le management a confirmé sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2020 et 2021, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Au-delà de ces annonces, Portzamparc souligne que Total a confirmé que ses projets LNG, Artic LNG-2 et Mozambique LNG, ne seraient pas affectés par la baisse des capex prévue par le groupe pétrolier. Ces deux projets figurent parmi les 4 principales unités de liquéfaction attendues dans les prochaines années (19,8 mtpa en 2024 pour Artic LNG-2 et 11,2 mtpa en 2025 pour Mozambique LNG) et nécessiteront de nombreux méthaniers (10 à 15) qui devraient être commandés entre 2021 et 2023. Verdict : "Malgré les retards et les problématiques locales au Mozambique, ces projets majeurs pour Total se poursuivent"... De quoi viser un cours de 96,40 euros en restant acheteur sur le dossier.