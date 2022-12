GTT : question de visibilité

(Boursier.com) — GTT recule de 0,3% ce vendredi à 117 euros, alors que le groupe a été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur européen et d'un armateur américain. GTT réalisera le design des cuves de ces sept méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174.000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes MarkIII Flex développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le premier trimestre 2026 et le quatrième trimestre 2027.

"Cette commande (plus de 40 ME) porte à 149 le nombre de méthaniers commandés cette année, une année record et de loin" commente Portzamparc qui souligne qu'elle offre également de la visibilité sur les années 2026-2027, pour maintenir un niveau de chiffre d'affaires élevé. "Rappelons que nous attendons une croissance du chiffre d'affaires de 44% en 2023 à 428 ME puis de 34% en 2024 à 572 ME" souligne l'analyste qui vise un cours de 131 euros en restant à "conserver sur le dossier.