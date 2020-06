GTT : question de référence

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — Dans le cadre du terminal GNL de BGG Tianjin Nangan, GTT a reçu une commande de la société China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la conception de deux réservoirs de stockage membrane de GNL à intégrité totale. Ces deux réservoirs, d'une capacité de 220 000 m3 chacun, seront les plus grands réservoirs de stockage terrestre en Chine. Cette commande s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en novembre 2019 entre GTT et l'entreprise publique chinoise Beijing Enterprises Group (BEG), à l'occasion de la visite en Chine du Président français Emmanuel Macron, et en présence du Président chinois Xi Jinping.

GTT concevra ces réservoirs à membrane, qui intégreront la technologie GST développée par GTT. Les réservoirs de stockage terrestres seront situés dans la zone industrielle sud du port de Tianjin en Chine et devraient être mis en service au cours du dernier trimestre 2022.

Le titre monte de 0,8% ce jeudi à 66,85 euros, alors que Portzamparc parle de "référence importante" pour GTT sur le marché du réservoir terrestre, sur lequel le groupe obtenait historiquement peu de commandes... "Nous estimons la valeur de ce contrat à plus de 20 ME" précise l'analyste qui vise un cours de 91,60 euros en restant acheteur.