GTT progresse après les dernières annonces

(Boursier.com) — Elogen , filiale de GTT, fournira un électrolyseur PEM de 1 MW à Storengy dans le cadre du projet HyPSTER, démonstrateur de stockage de l'hydrogène vert en cavité saline. L'unité sera installée en 2022, pour une mise en service en 2023 à hauteur de 400 kg d'hydrogène vert par jour... "Un contrat estimé entre 0,5 et 1 ME" souligne Portzamparc. "Elogen (ex Areva H2Gen) devrait générer 6 ME de CA en 2021, atteindre le 'break even' en 2025 au plus tard et ambitionne de commercialiser plus de 400MW par an d'électrolyse d'ici la fin de la décennie" poursuit l'analyste qui vise un cours de 82,90 euros sur le titre qui cote en hausse de 0,8% ce mardi à 70,40 euros.