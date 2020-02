GTT : pointe en hausse !

(Boursier.com) — GTT grimpe de 0,8% à 84,75 euros ce mercredi après avoir reçu une commande de la part du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co.Ltd. pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur japonais 'K Line'. Les deux navires offriront une capacité de 79.960 m3. GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+, développé par GTT.

La livraison des navires interviendra au cours du 2e trimestre 2022.

"Nous estimons cette commande à 7/8 ME" rapporte Portzamparc qui précise qu'après les 57 méthaniers commandés en 2019, son scénario est prudemment basé sur 20 unités pour 2020 (4 unités à ce stade) et 290 sur la période 2020-2029. "Nos prévisions et notre objectif de cours seront actualisés après la publication des résultats le 27/02 et leur présentation le 28/02". L'analyste vise pour le moment un cours de 95,60 euros en restant acheteur sur le dossier.