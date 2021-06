GTT : plus haut

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT monte de 0,3% à 69,85 euros ce vendredi, après avoir reçu une commande pour la conception de deux grands réservoirs de stockage de GNL à intégrité totale à membrane, de la part de China Chengda Engineering Co., Ltd. (Chengda).

GTT réalisera le design de ces deux réservoirs à membrane de dernière génération, chacun d'entre eux offrant une capacité totale de 220.000 m3, et intégreront la technologie GST développée par GTT.

Cette commande s'inscrit dans le cadre du nouvel accord de coopération relatif au terminal GNL de Tianjin Nangang, conclu en mars 2021 entre BGG et GTT et concerne la Phase III du projet. La livraison de ces deux réservoirs interviendra au cours du deuxième trimestre 2024, dans la zone industrielle sud du port de Tianjun, en Chine.

"Ce projet est décidément très contributif pour GTT, à hauteur de plus de 15 ME pour cette commande" commente Portzamparc qui vise un cours de 87,30 euros sur le titre en restant à l'achat.