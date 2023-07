GTT : peu de réactions

(Boursier.com) — GTT a été choisi, au 2e trimestre, par son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174.000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+ développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le 4e trimestre 2025 et le 1er trimestre 2026.

"Cette commande (15 ME) porte à 40 le nombre de méthaniers commandés YTD, à comparer avec les 60 attendus dans notre scénario annuel et les 40/45 par an attendus en moyenne entre 2023 et 2032" commente Portzamparc qui vise un cours de 122 euros en restant acheteur sur le dossier. Le titre cote 98,35 euros en légère baisse de 0,6% ce mardi.