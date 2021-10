GTT : pertinent ?

(Boursier.com) — GTT réagit peu sur les 70 euros ce vendredi, après avoir été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour concevoir les réservoirs cryogéniques de 6 porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). Utilisé comme carburant marin, le GNL est aujourd'hui le meilleur outil industriel pour préserver la qualité de l'air, enjeu majeur de santé publique. Il permet de réduire de 99% les émissions d'oxydes de soufre, de 91% les particules fines, et de 92% les émissions d'oxydes d'azote. Il réduit également les émissions des navires jusqu'à -20% de CO2 par rapport à un navire conventionnel. Chaque réservoir de carburant GNL intégrera le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT, démontrant ainsi l'attractivité de la technologie GTT autant pour des porte-conteneur de taille moyenne que pour des très grand navires. Leurs livraisons sont prévues entre le troisième trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024.

En complément des services d'ingénierie et de l'assistance technique sur le chantier naval, GTT accompagnera l'opérateur à chaque étape des premières opérations de propulsion au GNL : la mise en service du réservoir de GNL, les premières opérations de soutage, ainsi que d'autres opérations spécifiques au GNL et la maintenance de ces navires. Par ailleurs, GTT assurera la formation des équipages, à l'aide de son simulateur de formation G-Sim, qui réplique les futures opérations de GNL des navires. GTT proposera également son service d'intervention d'urgence HEARS, comprenant une assistance technique 24h/24 et 7j/7.

De plus, GTT équipera ces 6 navires de sa plateforme "GTT Digital", une solution de "smart shipping" permettant de suivre et optimiser la performance opérationnelle des navires, et de réduire toujours plus leur consommation d'énergie et leur empreinte environnementale.

"Cette commande est limitée en CA (moins de 5 ME), mais elle conforte le retour d'une dynamique plus positive sur le GNL carburant ces derniers mois... Elle confirme également la pertinence des solutions GTT y compris sur des navires de taille moyenne" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 82,90 euros.