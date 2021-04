GTT perfectionne sa technologie NO96 Super+

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT a développé NO96 Super+, une évolution du système de confinement de cargaison, qui a récemment reçu l'approbation de principe (AiP1) de la société de classification Bureau Veritas.

La nouvelle technologie NO96 Super+ intègre des panneaux isolants en mousse de polyuréthane renforcée (R-PUF) en remplacement des caissons en contreplaqué, utilisés pour les espaces d'isolation primaire et secondaire afin de réduire la pénétration de la chaleur à l'intérieur du réservoir. Des joints plats en laine de verre sont également insérés entre les panneaux de mousse adjacents afin d'optimiser le comportement du système et en garantir les meilleures performances thermiques.

NO96 Super+ conserve les principales caractéristiques de la technologie NO96, qui sont des facteurs clés de son succès, en particulier le principe de double membrane métallique Invar(R) et d'ancrages mécaniques fixant les panneaux d'isolation à la coque.

Grâce à cette innovation, GTT réduit à nouveau l'évaporation de la cargaison pendant les opérations, NO96 Super+ garantissant un taux d'évaporation quotidien (BOR) de 0,085% Volume pour un méthanier de conception standard d'une capacité de 174.000 m3 (des réductions encore plus importantes, jusqu'à 0,08% Volume, sont possibles pour des capacités plus importantes telles qu'un méthanier de 200.000 m3, grâce aux effets d'échelle).

La première maquette utilisant la technologie NO96 Super+ a été réalisée en février 2021 et a validé l'assemblage adéquat du système de confinement de cargaison. L'approbation finale de la classe devrait être obtenue mi-2021.

M. Philippe Berterottière, Président Directeur Général de GTT a déclaré : "Avec l'introduction de la technologie NO96 Super+, GTT démontre sa capacité à innover et faire évoluer en permanence ses technologies pour répondre aux exigences de nos clients. La réduction du taux d'évaporation est essentielle pour l'industrie à l'heure où les armateurs et les chantiers navals sont confrontés à des défis économiques et réglementaires toujours plus importants."