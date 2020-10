GTT : nouvelles commandes à livrer en 2022

GTT : nouvelles commandes à livrer en 2022









Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — Le groupe GTT indique avoir reçu deux nouvelles commandes portant sur la conception des cuves de quatre éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur dont le nom est à ce stade confidentiel.

Les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI) construiront chacun ces deux navires et GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membrane Mark III. La livraison des navires est prévue au second trimestre 2022.

Conçues pour un usage multi-gaz, c'est-à-dire pour transporter de l'éthane ainsi que plusieurs autres types de gaz, comme le propylène, le GPL et l'éthylène, les cuves bénéficieront de la notation " LNG cargo ready " offrant ainsi la possibilité de contenir du GNL à l'avenir.