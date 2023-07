GTT : nouvelle salve de commandes saluée

(Boursier.com) — GTT monte de 1,5% à 90,80 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé avoir engrangé des commandes de la part de son partenaire Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un total de cinq nouveaux méthaniers, pour le compte d'armateurs internationaux. GTT réalisera le design des cuves de ces cinq méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison comprise entre 174.000 et 180.000 mètres cubes. Elles intégreront le système de confinement à membranes de la famille "Mark III", développé par GTT.

"Une nouvelle salve de commandes de plus de 50 ME selon nous et qui porte à 34 les commandes depuis le début de l'année" commente Portzamparc en visant un cours de 122 euros sur le dossier.