GTT : nouvelle réalisation

(Boursier.com) — GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries pour équiper deux porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié avec son système de confinement à membranes. Ces deux navires, capables de transporter 15 600 conteneurs chacun, seront dotés chacun d'un réservoir de GNL, utilisé comme carburant, d'une capacité de 12 800 m3. Ces réservoirs intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. En complément des services d'ingénierie et de l'assistance technique sur site, GTT accompagnera l'opérateur à chaque étape des premières opérations de propulsion au GNL : la mise en service du réservoir de GNL, les premières opérations de soutage, ainsi que d'autres opérations spécifiques au GNL et la maintenance de ces navires. GTT assurera la formation des équipages, à l'aide de son simulateur de formation qui réplique les futures opérations de GNL des navires. GTT proposera également son service d'intervention d'urgence. Enfin, GTT équipera les deux porte-conteneurs de sa plateforme GTT Digital, solution de 'smart shipping' permettant de suivre et optimiser la performance opérationnelle des navires, et réduire leur consommation d'énergie.

Les livraisons des navires sont prévues entre le quatrième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024.