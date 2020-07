GTT : nouvelle avancée













(Boursier.com) — GTT recule de 0,3% ce lundi, à 75,50 euros, alors que l'accord de financement de Mozambique LNG a été signé, pour un montant de 14,9 milliards de dollars de prêts sur un total d'investissement de 20 Mds$. Ce projet devrait entrer en production à partir de 2024, pour une capacité de liquéfaction de GNL de 13 millions de tonnes par an...

Portzamparc souligne "une nouvelle avancée positive pour ce projet, qui n'est pas surprenante, car il avait reçu sa FID en juin 2019 et est fortement dérisqué puisque 90% de la production est déjà vendue à travers des contrats à long terme, à destination de l'Asie et de l'Europe... C'est cependant rassurant dans le contexte actuel et alors qu'Exxon Mobil a repoussé d'un an la FID (2021 vs 2020) du projet Rovuma LNG (12 millions de tonnes) au Mozambique et donc son entrée en production (2026 vs 2025 précédemment). Le projet Mozambique LNG pourrait nécessiter selon nous un quinzaine de méthaniers (une partie a potentiellement déjà été commandée)" précise l'analyste qui vise un cours de 92,90 euros en restant acheteur sur le dossier.