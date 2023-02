GTT : nouvel agenda financier 2023

(Boursier.com) — GTT annonce que la publication du point sur l'activité du 3e trimestre 2023, initialement prévue le 23 octobre, est décalée au 25 octobre.

Par ailleurs, les dates de détachement et de paiement du solde du dividende sont fixées respectivement au 12 juin et au 14 juin, au lieu du 10 juin et du 12 juin.

L'agenda financier pour l'exercice 2023 est donc le suivant :

- 20 avril 2023 : Activité du 1er trimestre 2023 (après clôture de bourse)

- 7 juin 2023 : Assemblée générale des actionnaires

- 12 juin 2023 : Détachement du solde du dividende au titre de l'exercice 2022

- 14 juin 2023 : Paiement du solde du dividende au titre de l'exercice 2022

- 27 juillet 2023 : Publication des résultats semestriels 2023 (après clôture de bourse)

- 25 octobre 2023 : Activité du 3e trimestre 2023 (après clôture de bourse).