GTT : nouveau contrat-cadre de prestations de services avec Fleet Management

GTT : nouveau contrat-cadre de prestations de services avec Fleet Management









Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT a signé un contrat-cadre de prestations de services avec la société Fleet Management basée à Hong-Kong. GTT assistera Fleet Management pour le suivi de construction, la maintenance et l'exploitation des navires sous gestion. L'accord prévoit une assistance technique pour les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et les services d'ingénierie ainsi qu'un accès à la hotline d'urgence, permettant aux armateurs, aux opérateurs et à leurs équipages de contacter les experts GTT 24h/24 et 7j/7 pour fournir des solutions opérationnelles. Fleet Management supervise actuellement la construction de la nouvelle génération d'éthaniers de très grande capacité en Corée. Ces éthaniers seront livrés à partir d'octobre 2020. Tous seront équipés de la technologie Mark III développée par GTT.