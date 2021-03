GTT : nouveau contrat avec Beijing Gas Group

(Boursier.com) — Le groupe GTT et son partenaire chinois Beijing Gas Group (BGG) ont conclu un nouvel accord de coopération en relation avec le terminal GNL de Tianjin Nangang, actuellement en construction dans sa première phase. Ce nouvel accord couvre principalement la collaboration pour les phases II et III du terminal, qui incluent la construction de six nouveaux réservoirs terrestres de stockage de GNL de dernière génération d'une capacité de 220.000 m3.

Cet accord a été signé lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 3 mars à l'ambassade de France à Pékin en présence de l'ambassadeur de France. Cet accord fait suite au premier signé en novembre 2019 entre GTT et l'entreprise publique chinoise, à l'occasion de la visite en Chine du Président français Emmanuel Macron, et en présence du Président chinois Xi Jinping.

Pour mémoire, GTT a reçu une commande en juin 2020, pour la conception de deux réservoirs de stockage membrane de GNL à intégrité totale d'une capacité de 220 000 m3 chacun. Construits dans le cadre du terminal GNL de Tianjin Nangang de BGG, ces deux réservoirs sont les plus grands réservoirs de GNL actuellement en construction en Chine.

Dans le cadre de ce nouvel accord, GTT assistera également BGG dans l'actualisation des normes nationales de cette nouvelle génération de réservoirs GNL terrestres.